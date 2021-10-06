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06 октября 2021, 11:25 16

У "Слуг народа” предлагают, чтобы заседание по отзыву Разумкова вел Гетманцев

06 октября 2021, 11:25 16
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Фото из открытых источников
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Фракция “Слуги народа” в парламенте предлагает, чтобы заседание, во время которого будет рассматриваться вопрос об отзыве Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады, вел депутат от СН Даниил Гетманцев

Об этом написала в Telegram-канале пресс-секретарь фракции "Слуга народа” Юлия Палийчук, передает RegioNews.

... сегодня будет рассмотрен вопрос о том, кто завтра будет вести заседание, во время которого будет рассматриваться вопрос об отзыве Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР. Мы предлагаем, чтобы это был депутат нашей фракции Даниил Гетманцев, — написала пресс-секретарь.

Также, по словам Палийчук, фракция ожидает, что сегодня оппозиция "постарается блокировать нашу работу и не оставит попыток отозвать председательствующего на заседании Рады”.

Как сообщалось, Разумкова отстранили от ведения заседаний Верховной Рады.

Также Разумков запустил процедуру своего отзыва с поста главы Рады.

Известно также, что Разумков не будет оспаривать в суде свое отстранение от должности и намекнул на создание собственной команды после увольнения с должности главы парламента.

Слуга народа Верховная Рада Дмитрий Разумков Даниил Гетманцев отстранение

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