Рада відмовилася вдсторонити першого віце-спікера

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Як передає RegioNews за відповідне рішення проголосували лише 69 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

На думку одного з ініціаторів відсторонення Стефанчука, народного депутата Олексія Гончаренка, перший віце-спікер порушив Регламент, оскільки безпідставно поставив на голосування питання про відстороннення голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Однак переважна більшість депутатів не підтримали цю ініціативу.

"Дякую шановні колеги за довіру", - зазначив після голосування Стефанчук.

Нагадаємо, що спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова 5 жовтня відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. Очікується, що голосування за звільнення керівника парламенту відбудеться вже 7 жовтня