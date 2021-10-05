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05 жовтня 2021, 14:11 226

НАБУ у справі "ПриватБанку" досліджує усі транзакції, про які згадується у Pandora Papers

05 жовтня 2021, 14:11 226
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Фото: з відкритих джерел
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Детективи Національного антикорупційного бюро України досліджують транзакції "ПриватБанку", згадані у журналістському розслідуванні Pandora Papers

Як передає RegioNews, про це йдеться у відповіді НАБУ на інформаційний запит "Укрінформу".

Детективи НАБУ в межах розслідування так званої справи "ПриватБанку" досліджують всі транзакції цієї фінансової установи, в тому числі й ті, які згадані в матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами перевірки буде прийнято рішення згідно з українським законодавством.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що проєкт Pandora Papers ідентифікував десяток українців, яким належить елітна нерухомість у Великобританії - об'єктами вони володіють через офшорні компанії.

У розслідуванні зазначають, що під час переходу студії "Квартал 95" на телеканал українського олігарха Ігоря Коломойського, у 2012 році успішний шоумен Володимир Зеленський та його найближче оточення створили мережу офшорних компаній, яка нині володіє елітною нерухомістю у Лондоні на мільйони доларів.

Також повідомлялось, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Ці кошти могли бути частиною історії з виведенням та відмиванням грошей "ПриватБанку".

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