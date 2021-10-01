08:42  01 жовтня
COVID в Україні: за добу виявили 12 тисяч випадків зараження
09:49  01 жовтня
В Україні зменшився тариф на електроенергію для населення
08:09  01 жовтня
ООС: за добу 13 обстрілів, загинув український боєць
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2021, 12:17 1311

Скандал зі "слугами" в потязі до Трускавця: з вагона з нардепами "відселили" двох журналісток

01 жовтня 2021, 12:17 1311
Читайте также на русском языке
Фото Facebook Анни Стешенко
Читайте также
на русском языке

Двох журналісток видань "Лівий берег" і "Цензор.нет", що їхали в Трускавець, де буде проходити засідання фракції "Слуга народу", виставили з вагона, в якому у них були куплені квитки, щоб посадити на їх місце народних депутатів

Про це розповіла на своїй сторінці в Facebook журналістка "ЛБ" Анна Стешенко, передає RegioNews.

Трускавець-2. На старті вже весело. Ми з Ольгою Москалюк (журналістка "Цензор.нет", — ред.) заздалегідь купили квитки на поїзд" Київ-Трускавець ". З нашим "щастям" ми потрапили в вагон зі "Слугами народу". Зайняли місця, як кажуть, відповідно до придбаних квитків. І тут… Та-дам… Приходять два нардепа (прізвищ називати не буду). І як виявилося, у двох депутатів куплені квитки на наші місця, — розповіла Стешенко.

За її словами, після цього прийшов начальник поїзда і продемонстрував телеграму, в якій говорилося про "пересадку пасажирів у зв'язку з ОГП" (організованою групою пасажирів).

Бідний начальник поїзда переплутав на нервах: "У зв'язку з поїздкою ОЗГ (організована злочинна група, — ред.)". Ми сміялися, ОЗГ, так ОЗГ! Довго вибачався, хоча адже він тут точно ні до чого. В результаті нас переселили в сусідній вагон з "простими смертними", — повідомила журналістка.

Також вона зазначила, що вагон у "слуг" — краще.

Постіль заздалегідь заправлена. Один з видних нардепів" Слуги "(з Одеси. Прізвище називати не буду, але кому треба, той відразу зрозуміє) пожартував, оглядаючи вагон: "Ти ж уявляєш! Скока вони його мили перед нами?", — розповіла Стешенко.

Своєю чергою Москалюк розповіла, що прямо заявила депутатам: "Навіть при Януковичі такого не було".

Як повідомлялося, у "Слузі народу" розповіли, де відбудеться "велике засідання фракції" - 1-2 жовтня у Трускавці, так звана "велика фракція".

Також відомо, що Разумкова не запросили на нараду "Слуги народу" з президентом.

поїзд скандал Слуга народа Трускавець журналісти нардепи

У "Слуг народу" стверджують, що питання про відставку окремих міністрів відкладено
30 вересня 2021, 15:22
Арахамія пояснив, чому Разумкова не покликали на велику фракцію "слуг народу" за участю Зеленського
28 вересня 2021, 10:21
Велика нарада "Слуг" з президентом відбудеться у Трускавці – Корнієнко
22 вересня 2021, 13:27
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram