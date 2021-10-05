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05 октября 2021, 16:58 9

Министр финансов отреагировал на инцидент с журналистами в Укрэксимбанке

05 октября 2021, 16:58 9
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Фото из открытых источников
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Руководство государственного Укрэксимбанка должно было сделать все для того, чтобы не допустить даже теоретического конфликта с журналистами

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает RegioNews со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина" .

Министр призвал к справедливому разрешению конфликта между руководством банка и журналистами программы расследований "Схемы" Радио Свобода.

Теперь нужно сделать максимум для того, чтобы выход из конфликта был найден справедливый и с полным уважением к ценностям свободы слова, - подытожил Марченко.

Он отметил, что его неприятно удивила эта ситуация.

Я считаю, что любые конфликты с журналистами недопустимы! Очевидно и понятно, что журналисты имеют право и должны задавать любые вопросы, а все представители государства обязаны и должны отвечать на эти вопросы настолько, насколько это возможно, - отметил глава Минфина.

Он сообщил, что запросил полную информацию о случившемся.

Должна быть и реакция правоохранителей, поскольку журналисты подали соответствующее заявление, - добавил министр финансов.

Как сообщалось, "Схемы" сообщили о нападении во время записи интервью с главой госбанка.

Впоследствии Офис Генпрокурора открыл уголовное производство из-за нападения на журналистов "Схем".

Во фракции "Слуга народа" о нападении на журналистов в госбанке говорят, что там были нарушения со стороны чиновника. Комитет по вопросам свободы слова рассмотрит инцидент.

банки конфликт Минфин журналисты Сергей Марченко Укрэксимбанк

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