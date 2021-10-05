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05 жовтня 2021, 11:06 101

У Вінниці заблокували масштабну схему шахрайства з банківськими картками

05 жовтня 2021, 11:06 101
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Фото: СБУ
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У Вінниці кіберфахівці Служби безпеки України заблокували масштабну схему заволодіння коштами громадян через роботу підпільного "call-центру". Щомісячний обіг нелегального бізнесу становив понад 6 млн гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Нелегальний "бізнес" проіснував понад 4 місяці, а його щомісячний обіг перевищував 6 млн грн", - повідомляють оперативники.

За даними слідства, вінничанин орендував у центрі міста офісне приміщення й облаштував у ньому роботу "call-центру". Для нелегальної діяльності чоловік залучив 25 працівників - безробітних місцевих мешканців.

"Оператори" представлялися працівниками служби безпеки банківських установ чи правоохоронних органів і виманювали у людей їхні персональні дані. Тих, хто виявився не надто довірливим, спонукали самостійно переказати кошти на "резервний" рахунок. Після цього гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і переводили у готівку.

Нагадаємо, раніше кіберфахівці СБУ заблокували у Вінниці схему заволодіння грошима громадян через віртуальні "брокерські послуги".

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