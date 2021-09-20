"Слуга народу" офіційно висунула очільника Херсонської ОДА кандидатом у депутати

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Політрада партії "Слуга народу" офіційно висунула очільника Херсонської ОДА Сергія Козиря кандидатом у депутати на проміжних виборах в окрузі №184(Херсонська область)

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм нардепки Юлії Гришиної.

"Політрада одноголосно підтримала кандидатуру Сергія Козиря на довиборах у 184-му окрузі", - написала депутатка.

Нагадаємо, що проміжні вибори в округах №184(Херсонщина) та 197(Черкащина) заплановані на 31 жовтня. Довибори відбуваються, оскільки обрані депутати змінили місце роботи. Зокрема, херсонського нардепа Ігоря Колихаєва обрали мером обласного центру. Натомість переможець виборів на 197 окрузі(Черкащина) Олександр Скічко став очільником Черкаської облдержадміністрації.