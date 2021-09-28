ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов в нардепы на довыборах в Раду
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября 2021 года
Об этом сообщили в пресс-службе Секретариата Комиссии, передает RegioNews.
В частности, зарегистрировали ОВО № 184 (Херсонская область) — Анну Живцову от политической партии "Партия Антона Яценко”; в ОВО № 197 (Черкасская область) - Татьяну Радченко (самовыдвижение).
Ранее Комиссия уже зарегистрировала 30 кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО № 184 — Екатерину Одарченко, Андрея Помазана, Игоря Токовенка, Олега Баркаренка, Геннадия Лагуту, Сергея Матвейчука, Татьяну Лазареву, Владимира Бериславского, Игоря Йосипенко, Михаила Мельника, Максима Негрова, Сергея Козыря; в ОИО № 197 — Андрея Ильенко, Богдана Панкевича, Антона Подчапко, Сергея Василюка, Виталия Войцеховского (1967 г.р.), Наталью Степушенко, Елену Козачук, Вячеслава Резникова, Леонида Даценко, Григория Козьму, Романа Сущенко, Руслана Алексиюка, Романа Конижая, Петра Курьята, Дмитрия Кухарчука, Андрея Лобунца, Виталия Войцеховского (1972 г.р.), Владислава Голуба, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, 20 сентября "Слуга народа" официально выдвинула главу Херсонской ОГА кандидатом в депутаты.
Ранее, 18 сентября кандидатом по округу в Черкассах выдвинули ветерана, находящегося в СИЗО.
17 сентября ЦИК зарегистрировал бывшего политзаключенного Сущенко кандидатом в нардепы.
Напомним, 1 сентября в двух областях Украины стартовал избирательный процесс промежуточных выборов народных депутатов Украины.
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