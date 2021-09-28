12:28  28 сентября
В Одесской области от коронавируса умерли супруги с разницей в 30 минут
13:58  28 сентября
Появились подробности ДТП на Николаевщине, в котором погибли четыре человека
17:45  28 сентября
На Донбассе боевики 7 раз нарушили "тишину", два бойца ООС ранены
UA | RU
UA | RU
28 сентября 2021, 19:35 11

ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов в нардепы на довыборах в Раду

28 сентября 2021, 19:35 11
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября 2021 года

Об этом сообщили в пресс-службе Секретариата Комиссии, передает RegioNews.

В частности, зарегистрировали ОВО № 184 (Херсонская область) — Анну Живцову от политической партии "Партия Антона Яценко”; в ОВО № 197 (Черкасская область) - Татьяну Радченко (самовыдвижение).

Ранее Комиссия уже зарегистрировала 30 кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО № 184 — Екатерину Одарченко, Андрея Помазана, Игоря Токовенка, Олега Баркаренка, Геннадия Лагуту, Сергея Матвейчука, Татьяну Лазареву, Владимира Бериславского, Игоря Йосипенко, Михаила Мельника, Максима Негрова, Сергея Козыря; в ОИО № 197 — Андрея Ильенко, Богдана Панкевича, Антона Подчапко, Сергея Василюка, Виталия Войцеховского (1967 г.р.), Наталью Степушенко, Елену Козачук, Вячеслава Резникова, Леонида Даценко, Григория Козьму, Романа Сущенко, Руслана Алексиюка, Романа Конижая, Петра Курьята, Дмитрия Кухарчука, Андрея Лобунца, Виталия Войцеховского (1972 г.р.), Владислава Голуба, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 20 сентября "Слуга народа" официально выдвинула главу Херсонской ОГА кандидатом в депутаты.

Ранее, 18 сентября кандидатом по округу в Черкассах выдвинули ветерана, находящегося в СИЗО.

17 сентября ЦИК зарегистрировал бывшего политзаключенного Сущенко кандидатом в нардепы.

Напомним, 1 сентября в двух областях Украины стартовал избирательный процесс промежуточных выборов народных депутатов Украины.

Читайте также: От США до встреч в палатках. Кто будет бороться на Херсонщине по 184-му округу за вакантное парламентское место.

ЦИК выборы округ №184 округ №197 Черкасская область Херсонская область Кандидат

В Черкасской области начали расследование в отношении "двойника" кандидата от "Слуги народа"
27 сентября 2021, 08:28
Выборы Бурынского городского головы на Сумщине: на участки не привезли бюллетени
26 сентября 2021, 14:19
На Тернопольщине начинают общественные консультации по обсуждению кандидатур на старост в ОТГ
26 сентября 2021, 12:11
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Буряк устал, Буряк уходит. Почему мэр Запорожья срочно собрался в отставку
До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua