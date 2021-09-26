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26 вересня 2021, 12:11 50

На Тернопільщині розпочинають громадські консультації з обговорення кандидатур на старост в ОТГ

26 вересня 2021, 12:11 50
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Фото з відкритих джерел
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У Золотниківській тергромаді проведуть громадські консультації щодо обговорення кандидатур старост 13 сіл цієї ОТГ

Оголошення про це опубліковано на сайті громади, передає RegioNews.

27 вересня обговорюватимуть кандидатури старости Соснівського старостинського округу, 28-го - Семиківського старостинського округу: 29-го - Соколівського старостинського округу: 30 вересня - Вишнівчицького старостинського округу, 1 жовтня - Бурканівського старостинського округу, 4 жовтня - Зарваницького старостинського округу.

На обговорення запрошують жителів населених пунктів Золотниківської тергромади, які є громадянами України і мають право голосу на виборах. Їм собою слід мати паспорт громадянина України і дотримуватись карантинних заходів.

Як повідомлялося, у травні нардепи відхилили 12 постанов щодо скасування закону про інститут старост.

У квітні нардепам рекомендували наділити селищних старост новими функціями: надавати адміністративні послуги та/або виконувати окремі завдання адміністратора.

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