Вибори Буринського міського голови на Сумщині: на дільниці не привезли бюлетені

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В Бурині, що на Сумщині, 26 вересня мають відбутися вибори міського голови, але на дільниці не привезли бюлетені

Про це повідомляє Суспільне.Суми передає RegioNews.

Дільниця №60, розташована в школі № 3, відкрилася вчасно, але вибори не відбуваються – немає бюлетенів. Люди приходять на дільницю, і йдуть не проголосувавши. На цій дільниці 2280 виборців.

На іншій дільниці, №61, теж відсутні бюлетені. Голова комісії Катерина Ігнатенко сказала, що бюлетенів немає через те, що голова ТВК Дмитро Радченко не підписав документ, за яким Шосткинська типографія має передати бюлетені до комісій.

У територіальній виборчій комісії зачинено.

За словами секретаря ТВК Наталії Власенко, нікого в ТВК немає, бо вони працювали до 6 ранку. За законом, перевибори міського голови мають відбуватись за рахунок місцевого бюджету, а депутати не виділили на це кошти, сказала вона. Тому ТВК не має права приймати бюлетені, які нібито надруковані.

Виконувач обов'язків Буринського міського голови Євгеній Рябоконь сказав, що під час сесії депутати справді не дійшли згоди щодо виділення коштів на проведення виборів. За його словами, планували виділити 884 тисячі гривень, але депутати не проголосували за це.

Тепер комісії мають скаласти акти про відсутність бюлетенів і, відповідно, неможливість проведення виборів. На 15 годину призначено засідання міської ТВК.

До обрання Буринського міського голови виконувати обов'язки мера буде Євген Рябоконь.

У Бурині 28 виборчих дільниць, понад 19300 виборців.

Як повідомлялося, на Сумщині 26 вересня відбудуться повторні вибори Буринського міського голови. Повторні вибори міського голови в Бурині Сумської області призначили на 26 вересня через те, що влітку 2021 року суд скасував реєстрацію мером Бурині Віктора Ладухи, який виграв вибори у 2020 році, але невчасно подав заяву про реєстрацію на посаду.