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27 вересня 2021, 08:28 36

На Черкащині почали розслідування щодо "двійника" кандидата від "Слуги народу"

27 вересня 2021, 08:28 36
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Фото: з відкритих джерел
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У Черкаській області правоохоронці розпочали розслідування у зв’язку з реєстрацією "двійника" кандидата у народні депутати на довиборах у Верховну Раду на 197-му окрузі

Про це повідомили в управлінні поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що справу було відкрито після отримання заяви від іншого кандидата у нардепи, який повідомив, що Центральна виборча комісія зареєструвала його тезку.

Він повідомив, що зареєстрований ЦВК чоловік змінив свої анкетні дані за тиждень до подачі документів, чим перешкоджає йому балотуватися на рівних засадах, вводячи в оману виборців", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Золотоніського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом в депутати в окрузі №197(Черкаська область) ще одного Віталія Олександровича Войцехівського.

вибори поліція Черкаська область голосування ЦВК Кандидат

 
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