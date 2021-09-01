15:48  01 вересня
У Харківській області призначили нового керівника поліції
14:47  01 вересня
В Україні зросли виплати за субсидіями: у яких областях найбільше
17:51  01 вересня
На Донбасі окупанти знову обстріляли Авдіїївку
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2021, 21:49

Зеленський передав Байдену список українських полонених в РФ та ОРДЛО

01 вересня 2021, 21:49
Читайте также на русском языке
Фото Суспільне
Читайте также
на русском языке

Володимир Зеленський передав президенту США Джозефу Байдену список з 450 імен українських полонених на тимчасово окупованих територіях і в Росії

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Список включає в себе імена українців, які незаконно утримуються в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях.

Список переданий під час зустрічі президентів Джозефа Байдена та Володимира Зеленського у Вашингтоні.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, сторони мають обговорити відновлення роботи Комісії зі стратегічного партнерства, фінансову підтримку України в оборонній сфері та у боротьбі з поширенням коронавірусу та співпрацю в енергетичній сфері.

Як повідомлялося, Зеленський у США представив план трансформації України.

Також Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні.

Окрім цього, МЗС працює над візитом Байдена в Україну.

США Володимир Зеленський полонені списки Джо Байден

Укроборонпром у США уклав угод на 2,5 мільярда доларів
01 вересня 2021, 20:01
Енергоблок Хмельницької АЕС будуватимуть спільно з американцями
31 серпня 2021, 18:31
Країна-агресор свідомо блокує обмін полоненими, - Українська делегація в ТКГ
26 серпня 2021, 20:31
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Судова осінь. Як Хмельницький намагався виторгувати собі дешевий газ, і до чого тут битва Зеленського з Кличком
Скандал у Рівному на рівному місці. Що не так із закинутим єврейським цвинтарем та як з цим бути
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua