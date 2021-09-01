Зеленський передав Байдену список українських полонених в РФ та ОРДЛО
Володимир Зеленський передав президенту США Джозефу Байдену список з 450 імен українських полонених на тимчасово окупованих територіях і в Росії
Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.
Список включає в себе імена українців, які незаконно утримуються в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях.
Список переданий під час зустрічі президентів Джозефа Байдена та Володимира Зеленського у Вашингтоні.
Як повідомляє пресслужба Офісу президента, сторони мають обговорити відновлення роботи Комісії зі стратегічного партнерства, фінансову підтримку України в оборонній сфері та у боротьбі з поширенням коронавірусу та співпрацю в енергетичній сфері.
Як повідомлялося, Зеленський у США представив план трансформації України.
Також Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні.
Окрім цього, МЗС працює над візитом Байдена в Україну.
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