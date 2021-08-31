Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні
Напередодні зустрічі між президентами Джо Байденом та Володимиром Зеленським у Білому домі Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні
Про це повідомляє AP news, передає RegioNews з посиланням на "Європейську правду".
В повідомленні Конгресу адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через "значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону", а також через мінометні обстріли, порушення режиму припинення вогню та інші провокації.
Зростання активності Росії вздовж українського кордону засвідчило недолік здатності українських військових захищатися від російського вторгнення. Значні прогалини в спроможності України необхідно терміново усунути, щоб посилити стримування у світлі поточної загрози з боку Росії, - йдеться у повідомленні.
Допомога має на меті продемонструвати, що США віддані безпеці України. Новий пакет буде включати більше протитанкових ракет Javelin.
Як повідомлялося, Зеленський і Байден зустрінуться 1 вересня - на день пізніше через завершення евакуації з Афганістану.