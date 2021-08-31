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31 серпня 2021, 21:45 8

Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні

31 серпня 2021, 21:45 8
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Фото з відкритих джерел
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Напередодні зустрічі між президентами Джо Байденом та Володимиром Зеленським у Білому домі Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні

Про це повідомляє AP news, передає RegioNews з посиланням на "Європейську правду".

В повідомленні Конгресу адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через "значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону", а також через мінометні обстріли, порушення режиму припинення вогню та інші провокації.

Зростання активності Росії вздовж українського кордону засвідчило недолік здатності українських військових захищатися від російського вторгнення. Значні прогалини в спроможності України необхідно терміново усунути, щоб посилити стримування у світлі поточної загрози з боку Росії, - йдеться у повідомленні.

Допомога має на меті продемонструвати, що США віддані безпеці України. Новий пакет буде включати більше протитанкових ракет Javelin.

Як повідомлялося, Зеленський і Байден зустрінуться 1 вересня - на день пізніше через завершення евакуації з Афганістану.

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