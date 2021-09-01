Зеленский передал Байдену список украинских пленных в РФ и ОРДЛО
Владимир Зеленский передал президенту США Джозефу Байдену список из 450 имен украинских пленных на временно оккупированных территориях и в России
Об этом сообщает Суспильне, передает RegioNews.
Список включает в себя имена украинцев, которые незаконно содержатся в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях.
Список передан во время встречи президентов Джозефа Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, стороны должны обсудить возобновление работы Комиссии стратегического партнерства, финансовую поддержку Украины в оборонной сфере и в борьбе с распространением коронавируса и сотрудничество в энергетической сфере.
Как сообщалось, Зеленский в США представил план трансформации Украины.
Также Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 миллионов долларов военной помощи Украине.
Кроме этого, МИД работает над визитом Байдена в Украину.
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