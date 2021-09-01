Зеленський у США представив план трансформації України

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США презентував план трансформації України

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Глави держави

Зазначається, що ключовою метою плану є повне відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Зеленський розповів, що документ під назвою a Greater Justice and Opportunity - Building Prosperous and Resilient Ukraine визначає бачення розвитку України на найближчі роки як "безпекового форпосту, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу".

План перетворення економіки визначає цілі з розвитку людського капіталу, забезпечення "зеленої" трансформації та енергетичної безпеки країни.

Зеленський додав, що документ сприятиме розвитку стратегічного партнерства України з США в економіці і містить конкретні спільні економічні та інвестиційні проекти.

"Закладені в плані понад 80 проектів-це амбітні проекти на загальну суму 277 млрд доларів. Вони передбачають фінансування за рахунок державного бюджету України, а також залучення програм міжнародної допомоги, кредитів, інвестицій", - повідомив він.

Президент висловив сподівання, що американські партнери активно приєднаються до реалізації цього плану.

Зеленський також просить Світовий банк взяти участь у реалізації плану трансформації України.

Нагадаємо, що в ході візиту Зеленського до США українське та американське Міністерства оборони підписали угоду про стратегічні основи оборонного партнерства.

Крім того був підписаний меморандум про будівництво енергоблоків на Хмельницькій АЕС