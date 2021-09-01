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01 вересня 2021, 10:53 3

МЗС працює над візитом Байдена в Україну

01 вересня 2021, 10:53 3
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Фото з відкритих джерел
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Міністерство закордонних справ працює над візитом в Україну Президента США Джо Байдена, однак конкретні терміни відвідин нашої держави американським лідером невідомі

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар Hromadske міністра закордонних справ Дмитра Кулеби

На запитання, чи планують під час зустрічі Зеленського і Байдена 1 вересня обговорювати візит останнього в Україну, Кулеба відповів: "Безумовно ми працюємо і над зворотним візитом. Я переконаний, що за час свого президентства Джо Байден приїде в Україну, оскільки наша країна дуже важлива для нього і є важливим пріоритетом зовнішньої політки США".

Але зазначив, що наразі ніяких конкретних домовленостей немає.

"Зараз ми до них, потім вони до нас", — сказав міністр.

Говорячи про візит Президента України Володимира Зеленського до США, Кулеба назвав його "дуже успішним з конкретними домовленостями".

Міністр також запевнив, що у Джо Байдена немає ніякої персональної образи на Зеленського, а також Україну, через заяви, які лунали раніше, щодо нібито втручання України у президентські вибори у США.

"Україні дуже гідно себе поводила під час внутрішньополітичної кризи у США. Найкращим свідченням цього є той факт, що Україна має повну підтримку Республіканської та Демократичної партій", — сказав міністр.

Нагадаємо, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до США сторони підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. Після пілотного проєкту можливе будівництво ще чотирьох енергоблоків

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