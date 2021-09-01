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01 вересня 2021, 20:01 396

Укроборонпром у США уклав угод на 2,5 мільярда доларів

01 вересня 2021, 20:01 396
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Фото з відкритих джерел
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Держконцерн "Укроборонпром" за результатами переговорів у США уклав три угоди про співробітництво на загальну суму 2,5 млрд доларів щодо спільних розробок, постачання продукції та створення нових виробничих потужностей

Про це повідомляє пресслужба концерну, передає RegioNews.

Так, у рамках візиту Укроборонпром домовився з американською Lockheed Martin Corporation щодо співпраці у розробці спільних проєктів та програм, організації досліджень та розробок.

Також концерн співпрацюватиме з Harris Global Communications Inc., що входить до групи L3Harris Technologies, яка є одним зі світових лідерів оборонних технологій. Підписана угода, зокрема, передбачає реалізацію спільних проєктів з постачання продукції в Україну, її подальшу інтеграцію у повітряні, наземні та морські системи.

Ще однією угодою став документ із GLOBAL ORDNANCE – компанією-постачальником оборонної продукції у різних країнах світу.

Разом із DAY & ZIMMERMANNLONE STAR LLC сторони підписали угоду щодо розробки проєктів з модернізації та створення нових виробничих потужностей із залученням іноземного капіталу для підприємств Укроборонпрому.

Як повідомлялося, Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні.

Також енергоблок Хмельницької АЕС будуватимуть спільно з американцями. Під час візиту президента України до США сторони підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. Після пілотного проєкту можливе будівництво ще чотирьох енергоблоків.

США Укроборонпром оборона обладнання

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