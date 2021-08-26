Країна-агресор свідомо блокує обмін полоненими, - Українська делегація в ТКГ
Російська Федерація вкотре спробувала перевести засуджену в Україні за тероризм представницю "ДНР" Майю Пирогову в якості консультанта до Гуманітарної підгрупи ТКГ
Про це повідомила пресслужба ТКГ, передає RegioNews.
Українська делегація розцінює подібний вчинок з боку Російської Федерації, як чергову спробу заблокувати обмін утримуваними особами та відкриття КПВВ на тимчасово окупованих територіях.
Слід зазначити, що відновлення роботи політичної підгрупи стало можливим після того, як відеоконференцію покинула громадянка України Майя Юр’ївна Пирогова, засуджена в Україні за тероризм, - відзначає пресслужба.
Як повідомлялося, учора роботу гуманітарної підгрупи ТКГ щодо Донбасу було зірвано: названо причину.
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