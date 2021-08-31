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31 серпня 2021, 18:31 47

Енергоблок Хмельницької АЕС будуватимуть спільно з американцями

31 серпня 2021, 18:31 47
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Фото з відкритих джерел
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Під час візиту президента України до США сторони підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. Після пілотного проєкту можливе будівництво ще чотирьох енергоблоків

Про це повідомив Володимир Зеленський у Twitter, передає RegioNews.

Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse Electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проєкту, а надалі - ще 4 блоків за їх технологією. Загальна вартість проєкту - до 30 млрд доларів, - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, речник президента Никифоров пояснив, що Зеленський і Байден зустрінуться на день пізніше через завершення евакуації з Афганістану. Перенесення зустрічі президентів України Володимира Зеленського й США Джозефа Байдена відбулося на прохання американської сторони.

США Володимир Зеленський Хмельницька область АЕС меморандум

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