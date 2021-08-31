Енергоблок Хмельницької АЕС будуватимуть спільно з американцями

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Під час візиту президента України до США сторони підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. Після пілотного проєкту можливе будівництво ще чотирьох енергоблоків

Про це повідомив Володимир Зеленський у Twitter, передає RegioNews.

Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse Electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проєкту, а надалі - ще 4 блоків за їх технологією. Загальна вартість проєкту - до 30 млрд доларів, - зазначив Зеленський.

Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК #Енергоатом та Westinghouse electric @W__Home про спільне будівництво енергоблоку #ХмельницькоїАЕС як пілотного проекту, а надалі – ще 4 блоків за їхньою технологією. Загальна вартість проекту – до $30 млрд. pic.twitter.com/xU4MwuHKsb — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Як повідомлялося, речник президента Никифоров пояснив, що Зеленський і Байден зустрінуться на день пізніше через завершення евакуації з Афганістану. Перенесення зустрічі президентів України Володимира Зеленського й США Джозефа Байдена відбулося на прохання американської сторони.