Зеленський і Байден зустрінуться на день пізніше через завершення евакуації з Афганістану - Никифоров

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Перенесення зустрічі президентів України Володимира Зеленського й США Джозефа Байдена відбулося на прохання американської сторони й пов’язано з питаннями завершення евакуації з Афганістану

Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Перенесення дати пов’язано з проханням американської сторони, тому що 31 серпня спливає термін, який "Талібан” дав на евакуацію людей з Афганістану. Зрозуміло, що зараз безпекові питання дуже критичні і, очевидно, що американська сторона хоче приділити якомога більше уваги питанням евакуації громадян, - розповів речник.

Никифоров запевнив, що українська сторона сприйняла таке прохання з абсолютним розумінням і підтримує американських партнерів.

Він також зауважив, що напередодні кілька разів переносилась зустріч Байдена з прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом. За його словами, це теж було пов’язано з ситуацією в Афганістані, зокрема, вибухами у Кабулі.

Ми з розумінням ставимося до прохання наших партнерів і чекаємо на зустріч з президентом США, - сказав прессекретар президента.

Водночас він проінформував, що зміна дати не впливає на формат, актуальними лишаються зустріч у розширеному складі делегацій та президентів віч-на-віч.

Никифоров додав, що українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським вилітає до США вже сьогодні, а повернеться у неділю, 5 вересня.

Як повідомлялося, ще 27 серпня у МЗС поки не бачили підстав для перенесення візиту Зеленського до США.

Раніше, 19 серпня, в МЗС повідомляли, що зустріч Зеленського з Байденом перенесли на 31 серпня.

Ще раніше, в липні, стала відома дата візиту президента Зеленського до США - 30 серпня.