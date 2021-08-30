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30 августа 2021, 11:26 19

Зеленский и Байден встретятся на день позже из-за завершения эвакуации из Афганистана - Никифоров

30 августа 2021, 11:26 19
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Фото из открытых источников
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Перенос встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джозефа Байдена состоялся по просьбе американской стороны и связан с вопросами завершения эвакуации из Афганистана

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Перенос даты связан с просьбой американской стороны, так как 31 августа истекает срок, который "Талибан” дал на эвакуацию людей из Афганистана. Понятно, что сейчас вопросы безопасности очень критичны и, очевидно, что американская сторона хочет уделить как можно больше внимания вопросам эвакуации граждан, - рассказал спикер.

Никифоров заверил, что украинская сторона восприняла такую просьбу с абсолютным пониманием и поддерживает американских партнеров.

Он также отметил, что накануне несколько раз переносилась встреча Байдена с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. По его словам, это тоже было связано с ситуацией в Афганистане, в частности, взрывами в Кабуле.

Мы с пониманием относимся к просьбам наших партнеров и ждем встречи с президентом США, - сказал пресс-секретарь президента.

В то же время он проинформировал, что изменение даты не влияет на формат, актуальными остаются встреча в расширенном составе делегаций и президентов с глазу на глаз.

Никифоров добавил, что украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским вылетает в США уже сегодня, а вернется в воскресенье, 5 сентября.

Как сообщалось, 27 августа в МИД пока не видели оснований для переноса визита Зеленского в США.

Ранее, 19 августа, в МИД сообщали, что встречу Зеленского с Байденом перенесли на 31 августа.

Еще раньше, в июле, стала известна дата визита президента Зеленского в США - 30 августа.

Владимир Зеленский Джо Байден США визит эвакуация Афганистан Сергей Никифоров

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