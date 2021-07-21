Стала відома дата візиту президента Зеленського до США
Візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів відбудеться 30 серпня
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Білого дому.
Президент Байден з нетерпінням очікує можливості вітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року, - йдеться в повідомленні.
У Білому домі зазначили, що візит підтвердить непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України в період триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму.
Цей візит підтвердить нашу тісну співпрацю в галузі енергетичної безпеки, а також нашу підтримку зусиль президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях, - йдеться в повідомленні.
Раніше очікувалося, що ймовірна дата візиту Зеленського до США - 26 липня. "Робочою" датою візиту Зеленського у Вашингтон називали 26 липня, але говорили, що США нібито хочуть відтягти приїзд президента України.