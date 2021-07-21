Стала відома дата візиту президента Зеленського до США

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Президент Байден з нетерпінням очікує можливості вітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року, - йдеться в повідомленні.

У Білому домі зазначили, що візит підтвердить непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України в період триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму.

Цей візит підтвердить нашу тісну співпрацю в галузі енергетичної безпеки, а також нашу підтримку зусиль президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях, - йдеться в повідомленні.

Раніше очікувалося, що ймовірна дата візиту Зеленського до США - 26 липня. "Робочою" датою візиту Зеленського у Вашингтон називали 26 липня, але говорили, що США нібито хочуть відтягти приїзд президента України.

9 липня прессекретар Зеленського уточнив, що дата й порядок денний візиту Зеленського до США на етапі узгодження.

20 липня стало відомо від посольства США, що Зеленський та Байден можуть зустрітися у серпні.