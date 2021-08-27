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27 серпня 2021, 22:05 3

У МЗС поки не бачать підстав для перенесення візиту Зеленського до США

27 серпня 2021, 22:05 3
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Фото з відкритих джерел
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У Міністерстві закордонних справ наразі не бачать підстав для перенесення візиту Президента України Володимира Зеленського до США

Як передає RegioNews, про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Станом на зараз ніяких індикаторів з Вашингтона про можливість перенесення візиту немає. Вчора у Вашингтоні тривала активна підготовка до візиту президента України з американської сторони", - сказав Кулеба.

26 серпня в Кабулі сталася серія вибухів біля аеропорту Кабула. В результаті атаки загинули майже 200 афганців, 13 американських військових і двоє громадян Британії.

На цьому тлі президент США Джо Байден скасував або переніс ряд зустрічей, в тому числі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом, який знаходиться з візитом у Вашингтоні.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента США Джо Байдена запланована на 31 серпня.

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