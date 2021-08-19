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19 серпня 2021, 11:45 11

Зустріч Зеленського з Байденом перенесли на 31 серпня - МЗС

19 серпня 2021, 11:45 11
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Фото з відкритих джерел
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Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Президента США Джо Байдена відбудеться 31 Серпня, а не 30-го, як планувалося раніше

Як передає RegioNews, про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

За його словами, це пов'язано з розширенням програми візиту глави держави до США.

"Зустріч президентів Зеленського і Байдена відбудеться 31 серпня. Ми домовилися про перенесення на один день через те, що формат зустрічі був розширений і передбачатиме не тільки зустріч делегацій, а й зустріч віч-на-віч", - заявив Кулеба.

Він додав, що таких домовленостей вдалося досягти під час його останньої поїздки в США разом з главою офісу президента Андрієм Єрмаком.

Кулеба також додав, що події в Афганістані на даний момент не впливають на візит Зеленського в США.

"Станом на зараз у нас немає ніяких індикаторів того, що події в Афганістані якимось чином негативно впливають на підготовку і здійснення візиту президента України в США. Президент Володимир Зеленський розпочне візит до Вашингтона 30 серпня на запрошення президента США Джо Байдена", - сказав він.

Офіс президента перемовини президент

 
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