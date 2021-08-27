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27 серпня 2021, 11:30 15

Літак Зеленського замість Кишинева приземлився в Одесі: сильний туман, - ЗМІ

27 серпня 2021, 11:30 15
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Фото з відкритих джерел
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Літак президента України Володимира Зеленського, який прямував в молдавську столицю, не зміг сісти в Кишиневі через сильний туман. Його направили до Одеси

Про це повідомляє видання "Думська", передає RegioNews.

Як стало відомо виданню, вранці президентський Airbus A319 приземлився в аеропорту Одеси.

Зараз в Одесі також сідає борт Air Moldova, який летів в Кишинів з Анталії.

Як відомо, сьогодні Зеленський має взяти участь в заходах, присвячених Дню незалежності Молдови.

Як повідомлялося, 13 травня вертоліт з Разумковим на борту здійснив аварійну посадку в Херсоні відразу після зльоту.

Також 24 червня літак Київ - Батумі повернувся до аеропорту "Бориспіль" через нештатну ситуацію на борту.

Володимир Зеленський Одеса літак президент Молдова аеропорт

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