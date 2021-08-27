Літак Зеленського замість Кишинева приземлився в Одесі: сильний туман, - ЗМІ
Літак президента України Володимира Зеленського, який прямував в молдавську столицю, не зміг сісти в Кишиневі через сильний туман. Його направили до Одеси
Про це повідомляє видання "Думська", передає RegioNews.
Як стало відомо виданню, вранці президентський Airbus A319 приземлився в аеропорту Одеси.
Зараз в Одесі також сідає борт Air Moldova, який летів в Кишинів з Анталії.
Як відомо, сьогодні Зеленський має взяти участь в заходах, присвячених Дню незалежності Молдови.
Як повідомлялося, 13 травня вертоліт з Разумковим на борту здійснив аварійну посадку в Херсоні відразу після зльоту.
Також 24 червня літак Київ - Батумі повернувся до аеропорту "Бориспіль" через нештатну ситуацію на борту.
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