РНБО захищатиме інформпростір України від заборонених вебсайтів по-новому

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Робоча група при Раді національної безпеки і оборони щодо захисту інформаційного простору України визнала ідею створення "чорних списків" сайтів застарілою. Прийнято рішення зосередитися на виробленні механізмів і алгоритмів блокування заборонених вебресурсів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на рішення РНБО.

Основний фокус було вирішено зосередити на виробленні механізмів та алгоритмів дій для операторів телекомунікацій щодо виконання закону про санкції та захисту вітчизняного інформаційного простору, - зазначили в РНБО.

Це рішення, уточнили в Раді, дозволить створити прозорі правила гри для всіх учасників ринку. При цьому держава забезпечить інтереси громадян щодо протидії інформаційним загрозам.

З самого початку засідання робочої групи всі учасники визнали ідею створення реєстру заборонених ресурсів застарілою і невиправданою. Світовий досвід свідчить про необхідність введення більш сучасних підходів, які не дозволять користуватися інструментом "чорних списків", - додали в РНБО.

Водночас наголошується, що на засіданні лунали пропозиції про використання Інтернету тільки через "білі списки". Вони були названі неприйнятними і були відхилені.

Як повідомлялося, у лютому в Україні мали бути заблоковані 426 сайтів.

За місяць прокуратура закрила скандальну справу про блокування 426 сайтів. Арешт з веб-ресурсів знятий.

Також у лютому в РНБО повідомили про новий механізм атаки російських хакерів. Зловмисники використовують новий механізм кібератак, який не спостерігався раніше під час подібних інцидентів.