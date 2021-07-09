СНБО будет защищать информпространство Украины от запрещенных вебсайтов по-новому

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Рабочая группа при Совете национальной безопасности и обороны по защите информационного пространства Украины признала идею создания "черных списков" сайтов устаревшей. Принято решение сосредоточиться на выработке механизмов и алгоритмов блокировки запрещенных вебресурсов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на решение СНБО.

Основной фокус было решено сосредоточить на выработке механизмов и алгоритмов действий для операторов телекоммуникаций по выполнению закона о санкциях и защите отечественного информационного пространства, - отметили в СНБО.

Это решение, уточнили в Совете, позволит создать прозрачные правила игры для всех участников рынка. При этом государство обеспечит интересы граждан по противодействию информационным угрозам.

С самого начала заседания рабочей группы все участники сочли идею создания реестра запрещенных ресурсов устаревшей и неоправданной. Мировой опыт свидетельствует о необходимости введения более современных подходов, которые не позволят пользоваться инструментом "черных списков", - добавили в СНБО.

В то же время отмечается, что на заседании звучали предложения об использовании интернета только через "белые списки". Они были названы неприемлемыми и отклонены.

Как сообщалось, в феврале в Украине должны были быть заблокированы 426 сайтов.

Через месяц прокуратура закрыла скандальное дело о блокировке 426 сайтов. Арест с веб-ресурсов снят.

Также в феврале в СНБО сообщили о новом механизме атаки российских хакеров. Злоумышленники используют новый механизм кибератак, который не наблюдался ранее во время подобных инцидентов.