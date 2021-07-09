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09 липня 2021, 17:59 302

В Україні "ліг" сайт Військово-морських сил

09 липня 2021, 17:59 302
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Рixabay
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У п'ятницю, 9 липня, припинив працювати офіційний ресурс Військово-морських сил України

Причини збою поки не відомі, передає RegioNews з посланням на сайт ВМС ЗСУ.

При спробі завантажити веб-ресурс Військово-морських сил ЗС України браузер видає повідомлення: "Немає зв’язку із сайтом".

Нагадаємо, що СБУ заблокувала 76 хакерських атак на інформресурси українських органів влади за червень.

Україна ЗСУ ВМС України сайт

 
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