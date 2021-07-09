В Україні "ліг" сайт Військово-морських сил
У п'ятницю, 9 липня, припинив працювати офіційний ресурс Військово-морських сил України
Причини збою поки не відомі, передає RegioNews з посланням на сайт ВМС ЗСУ.
При спробі завантажити веб-ресурс Військово-морських сил ЗС України браузер видає повідомлення: "Немає зв’язку із сайтом".
Нагадаємо, що СБУ заблокувала 76 хакерських атак на інформресурси українських органів влади за червень.
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