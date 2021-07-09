СБУ заблокувала 76 хакерських атак на інформресурси українських органів влади за червень
Сайти держструктур зазнали понад 70 кібератак за місяць
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.
Всі ці спроби злому інформаційних ресурсів організв влади були зафіксовані протягом червня.
Фахівці забезпечення кібербезпеки СБУ у червні 2021 року припинили та нейтралізували 76 кібератак на інформаційні системи органів державної влади, - йдеться у повідомленні.
За інформацією правоохоронців, кібератаки були виявлені внаслідок аналізу понад 65 тисяч критичних подій інформаційної безпеки, які трапилися за минулий місяць.
Як повідомляють у пресцентрі, здебільшого основними типами виявлених хакерських атак були:
з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
атаки на веб-додатки (Web App Attack);
шкідливе програмне забезпечення (Malware) тощо.
Як повідомлялося, в Україні ввечері 6 липня раптово перестали працювати сайти низки державних органів.
Наступного дня у Держспецзв'язку пояснили, чому "лягли" сайти держструктур - вони 6 липня перестали працювати через хакерські атаки.