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22 лютого 2021, 17:23 6

В РНБО повідомили про новий механізм атаки російських хакерів

22 лютого 2021, 17:23 6
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Зловмисники використовують новий механізм кібератак, який не спостерігався раніше під час подібних інцидентів
Зловмисники використовують новий механізм кібератак, який не спостерігався раніше під час подібних інцидентів
Рixabay
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В Україні з 18 лютого Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО фіксує масовані DDoS атаки на український сегмент Інтернет. Зловмисники використовують новий механізм кібератак, який не спостерігався раніше під час подібних інцидентів.

Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони, пише RegioNews.

Наголошується, що атаки здійснювалися на сайти Служби безпеки України, РНБО, ресурси інших державних установ і стратегічних підприємств.

Встановлено, що джерелом цих скоординованих атак були IP-адреси, що належать певним російським мережам обміну трафіком.

В РНБО повідомили, що під час атаки вразливі веб-сервери держорганів інфікуються вірусом, який приховано робить їх елементом бот-мережі, яка використовується для DDOS-атак на інші ресурси.

"При цьому системи безпеки інтернет-провайдерів визначають скомпрометовані веб-сервери як джерело атак, і починають блокувати їх роботу шляхом автоматичного внесення в "чорні списки". Таким чином, навіть після закінчення фази DDoS атаковані сайти залишаються недоступними для користувачів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в РНБО заявили, що на Україну була здійснена велика кібератака через ажіотаж навколо COVID-вакцинації.

Україна РНБО погроза РНБО безпека

 
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