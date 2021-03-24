Прокуратура закрила скандальну справу про блокування 426 сайтів

Арешт з веб-ресурсів знятий

Арешт з веб-ресурсів знятий

Фото з відкритих джерел

У Києві прокуратура закрила справу, в рамках якого українським провайдерам наказували заблокувати 426 сайтів, і зняла арешт з цих веб-ресурсів.

Про це повідомила прес-служба Голосіївської окружної прокуратури Києва у відповідь на інформаційний запит адвоката Володимира Богатиря, передає RegioNews з посиланням на Страну.

Уточнюється, що арешт на 426 сайту було накладено слідчим суддею Голосіївського суду Києва постановою від 4 лютого в рамках кримінального провадження за результатами розгляду клопотання особи, яка є заявником у кримінальному провадженні. Прокурорами зазначене клопотання не узгоджувалося, в суд вони не викликалися.

Вже 25 лютого прокурором-процесуальним керівником було прийнято рішення про закриття зазначеного кримінального провадження та зняття арешту з 426 сайтів.

Працівники прокуратури до дисциплінарної відповідальності не притягувалися.

Як повідомлялося 25 лютого, в Україні повинні були бути заблоковані 426 сайтів. Таке рішення суду стосується справи про розслідування шахрайства в особливо великих розмірах.

В той же день було повідомлено, що поліція оскаржить рішення про блокування 426 сайтів в Апеляційному суді. У МВС пояснили, яким чином були заблоковані кілька сотень інтернет-ресурсів.

Пізніше прокуратура ініціювала службове розслідування блокування 426 сайтів. Прокурор навіть не був повідомлений про проведення засідання суду з цього питання