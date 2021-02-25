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25 лютого 2021, 12:25 1069

В Україні будуть заблоковані 426 сайтів

25 лютого 2021, 12:25 1069
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Таке рішення суду стосується справи про розслідування шахрайства в особливо великих розмірах
Таке рішення суду стосується справи про розслідування шахрайства в особливо великих розмірах
Фото з відкритих джерел
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Голосіївський райсуд Києва постановив заблокувати в Україні доступ до 426 сайтів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Сьогодні комісія оприлюднила відповідне рішення, яке повинні виконати інтернет-провайдери й мобільні оператори.

Серед заблокованих – сайт вінницького видання "20 хвилин", російської інформагенції РБК, російської блог-платформи Live Journal та частина платформи для розробників програмного забезпечення Github gist.github.com. Крім того, до списку заблокованих також потрапив сервіс телеграм-статистики TGStat.

Також у списку – маленькі новинні ресурси, сайти з інформацією про криптовалюти тощо.

Відповідне рішення суд ухвалив за клопотанням Голосіївського відділу поліції.

Рішення суду стосується справи про розслідування шахрайства в особливо великих розмірах і наказує "накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні веб-ресурсів". Це незвичне формулювання фактично означає, що провайдери повинні закрити доступ до цих сайтів.

Як повідомлялося сьогодні, інтернет-провайдери мають закрити доступ до Telegram-каналів, пов'язаних з РФ, - Нацкомісія. Нацкомісія з держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації направила провайдерам ухвалу суду.

Раніше стало відомо, що СБУ вимагає від провайдерів заблокувати Telegram-канали, які пов’язують із РФ. Раніше працівники СБУ провели затримання у цій справі.

інтернет сайт суд закриття шахраї

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