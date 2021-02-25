В Україні будуть заблоковані 426 сайтів
Голосіївський райсуд Києва постановив заблокувати в Україні доступ до 426 сайтів.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
Сьогодні комісія оприлюднила відповідне рішення, яке повинні виконати інтернет-провайдери й мобільні оператори.
Серед заблокованих – сайт вінницького видання "20 хвилин", російської інформагенції РБК, російської блог-платформи Live Journal та частина платформи для розробників програмного забезпечення Github gist.github.com. Крім того, до списку заблокованих також потрапив сервіс телеграм-статистики TGStat.
Також у списку – маленькі новинні ресурси, сайти з інформацією про криптовалюти тощо.
Відповідне рішення суд ухвалив за клопотанням Голосіївського відділу поліції.
Рішення суду стосується справи про розслідування шахрайства в особливо великих розмірах і наказує "накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні веб-ресурсів". Це незвичне формулювання фактично означає, що провайдери повинні закрити доступ до цих сайтів.
Як повідомлялося сьогодні, інтернет-провайдери мають закрити доступ до Telegram-каналів, пов'язаних з РФ, - Нацкомісія. Нацкомісія з держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації направила провайдерам ухвалу суду.
Раніше стало відомо, що СБУ вимагає від провайдерів заблокувати Telegram-канали, які пов’язують із РФ. Раніше працівники СБУ провели затримання у цій справі.