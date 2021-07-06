В Україні ввечері 6 липня раптово перестали працювати сайти низки державних органів
В Україні масово перестали працювати сайти держструктур
Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна.
Спочатку проблеми виникли у веб-сторінки Офісу президента, а тепер не працюють сайти СБУ, НАБУ та інших структур.
Станом на зараз відомо, що працювати перестали сайти:
Офісу президента;
Служби безпеки України;
Національного антикорупційного бюро;
Служби зовнішньої розвідки;
Держслужби спецзвязку та захисту;
Державного бюро розслідувань.
Наразі невідомо, що саме стало причиною збою в роботі цих веб-сайтів.
В СБУ розповіли, що проблеми у роботі сайту, попередньо, пов'язані з проблемами з боку інтернет-провайдера.
Сайт СБУ тимчасово недоступний для користувачів. За наявною інформацією, це пов‘язано із технічними проблемами інтернет-провайдера, - сказав прессекретар СБУ Артем Дехтяренко.
А в Офісі президента розповіли, що не знають, чи могли проблеми з сайтом виникнути через кібератаку.
Як повідомлялося, в Україні цього року суттєво зросла кількість кіберзлочинів. В Україні за чотири місяці 2021 року, у порівнянні з минулим, кількість кіберзлочинів зросла на 25%.