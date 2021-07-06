В Україні ввечері 6 липня раптово перестали працювати сайти низки державних органів

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Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна.

Спочатку проблеми виникли у веб-сторінки Офісу президента, а тепер не працюють сайти СБУ, НАБУ та інших структур.

Станом на зараз відомо, що працювати перестали сайти:

Офісу президента;

Служби безпеки України;

Національного антикорупційного бюро;

Служби зовнішньої розвідки;

Держслужби спецзвязку та захисту;

Державного бюро розслідувань.

Наразі невідомо, що саме стало причиною збою в роботі цих веб-сайтів.

В СБУ розповіли, що проблеми у роботі сайту, попередньо, пов'язані з проблемами з боку інтернет-провайдера.

Сайт СБУ тимчасово недоступний для користувачів. За наявною інформацією, це пов‘язано із технічними проблемами інтернет-провайдера, - сказав прессекретар СБУ Артем Дехтяренко.

А в Офісі президента розповіли, що не знають, чи могли проблеми з сайтом виникнути через кібератаку.

Як повідомлялося, в Україні цього року суттєво зросла кількість кіберзлочинів. В Україні за чотири місяці 2021 року, у порівнянні з минулим, кількість кіберзлочинів зросла на 25%.

Зокрема, у СБУ фіксують збільшення кібератак на Україну з боку РФ. У правоохоронному органі такі дії пов'язують з концентрацією ворожих військ біля кордонів.