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06 липня 2021, 20:58 18

В Україні ввечері 6 липня раптово перестали працювати сайти низки державних органів

06 липня 2021, 20:58 18
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Фото з відкритих джерел
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В Україні масово перестали працювати сайти держструктур

Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна.

Спочатку проблеми виникли у веб-сторінки Офісу президента, а тепер не працюють сайти СБУ, НАБУ та інших структур.

Станом на зараз відомо, що працювати перестали сайти:

Офісу президента;

Служби безпеки України;

Національного антикорупційного бюро;

Служби зовнішньої розвідки;

Держслужби спецзвязку та захисту;

Державного бюро розслідувань.

Наразі невідомо, що саме стало причиною збою в роботі цих веб-сайтів.

В СБУ розповіли, що проблеми у роботі сайту, попередньо, пов'язані з проблемами з боку інтернет-провайдера.

Сайт СБУ тимчасово недоступний для користувачів. За наявною інформацією, це пов‘язано із технічними проблемами інтернет-провайдера, - сказав прессекретар СБУ Артем Дехтяренко.

А в Офісі президента розповіли, що не знають, чи могли проблеми з сайтом виникнути через кібератаку.

Як повідомлялося, в Україні цього року суттєво зросла кількість кіберзлочинів. В Україні за чотири місяці 2021 року, у порівнянні з минулим, кількість кіберзлочинів зросла на 25%.

Зокрема, у СБУ фіксують збільшення кібератак на Україну з боку РФ. У правоохоронному органі такі дії пов'язують з концентрацією ворожих військ біля кордонів.

кіберзахист сайт кібератака держорган Офіс президента

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