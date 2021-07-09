13:11  09 липня
У Києві через аварію знеструмлено майже 80 багатоповерхівок і 600 приватних будинків
11:49  09 липня
Від початку липня на водоймах загинули 10 дітей та 55 дорослих
18:12  09 липня
Доба в ООС: шість обстрілів з боку окупантів
UA | RU
UA | RU
09 липня 2021, 21:12 12

Корнієнко закликав нардепа Юрченка, який втрапив у "нетверезе ДТП", скласти мандат

09 липня 2021, 21:12 12
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голова політичної партії "Слуга народу" і перший заступник керівника однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко закликає народного депутата Олександра Юрченка, який потрапив у ДТП у Львові під дією наркотиків, скласти мандат

Про це заявив Олександр Корнієнко, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Очевидно, що Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Згідно з Конституцією, дострокове припинення повноважень народного депутата можливе після оголошення обвинувального вироку. Але доки його немає, я закликаю Юрченка добровільно скласти депутатський мандат. Я пропонував йому це зробити ще минулого року після скандалу з хабаром, але він не послухав. Тому зараз у нього з'явився ще один привід зробити це, - заявив Корнієнко.

Водночас він наголосив, що Нацполіція та Офіс генпрокурора мають якнайшвидше розслідувати те, що сталося, оскільки "що швидше суспільство побачить розстановку всіх юридичних акцентів у цій ситуації, то краще".

Крім того, Корнієнко нагадав, що майже рік тому Юрченко вже був фігурантом кримінального провадження про хабарі.

14 вересня 2020 року був виключений зі складу фракції "Слуга народу", але правоохоронні органи так і не притягнули його до відповідальності, - зазначив перший заступник голови фракції.

Як повідомлялося, нардеп Юрченко у Львові скоїв ДТП і намагався втекти.

Пізніше нардеп Юрченко звинуватив у нападі водія, у якого сам врізався у Львові.

Слуга народа Олександр Корнієнко Олександр Юрченко ДТП нардеп виключення

Екснардепу Семенченку оголосили нову підозру в придбанні, зберіганні та передачі зброї, боєприпасів за попередньою змовою
09 липня 2021, 20:29
У Києві Тесла врізалася в маршрутку
08 липня 2021, 18:52
Стало відомо, коли Рада може ухвалити антикорупційну стратегію
08 липня 2021, 14:38
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зміна очільника Прикарпаття: чому пішов Бойчук і хто така Онищук
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram