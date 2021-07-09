Корнієнко закликав нардепа Юрченка, який втрапив у "нетверезе ДТП", скласти мандат

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Голова політичної партії "Слуга народу" і перший заступник керівника однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко закликає народного депутата Олександра Юрченка, який потрапив у ДТП у Львові під дією наркотиків, скласти мандат

Про це заявив Олександр Корнієнко, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Очевидно, що Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Згідно з Конституцією, дострокове припинення повноважень народного депутата можливе після оголошення обвинувального вироку. Але доки його немає, я закликаю Юрченка добровільно скласти депутатський мандат. Я пропонував йому це зробити ще минулого року після скандалу з хабаром, але він не послухав. Тому зараз у нього з'явився ще один привід зробити це, - заявив Корнієнко.

Водночас він наголосив, що Нацполіція та Офіс генпрокурора мають якнайшвидше розслідувати те, що сталося, оскільки "що швидше суспільство побачить розстановку всіх юридичних акцентів у цій ситуації, то краще".

Крім того, Корнієнко нагадав, що майже рік тому Юрченко вже був фігурантом кримінального провадження про хабарі.

14 вересня 2020 року був виключений зі складу фракції "Слуга народу", але правоохоронні органи так і не притягнули його до відповідальності, - зазначив перший заступник голови фракції.

Як повідомлялося, нардеп Юрченко у Львові скоїв ДТП і намагався втекти.