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09 июля 2021, 21:12 11

Корниенко призвал нардепа Юрченко, который попал в "нетрезвое ДТП", сложить мандат

09 июля 2021, 21:12 11
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Фото из открытых источников
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Глава политической партии "Слуга народа" и первый заместитель руководителя одноименной парламентской фракции Александр Корниенко призывает народного депутата Александра Юрченко, который попал в ДТП во Львове под действием наркотиков, сложить мандат

Об этом заявил Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Очевидно, что Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. Согласно Конституции, досрочное прекращение полномочий народного депутата возможно после оглашения обвинительного приговора. Но пока его нет, я призываю Юрченко добровольно сложить депутатский мандат. Я предлагал ему это сделать еще в прошлом году после скандала со взяткой, но он не послушал. Поэтому сейчас у него появился еще один повод сделать это, - заявил Корниенко.

В то же время он подчеркнул, что Нацполиция и офис генпрокурора должны как можно быстрее расследовать то, что произошло, поскольку "чем быстрее общество увидит расстановку всех юридических акцентов в этой ситуации, тем лучше".

Кроме того, Корниенко напомнил, что почти год назад Юрченко уже был фигурантом уголовного производства о взятке.

14 сентября 2020 года был исключен из состава фракции "Слуга народа", но правоохранительные органы так и не привлекли его к ответственности, - отметил первый заместитель председателя фракции.

Как сообщалось, нардеп Юрченко во Львове совершил ДТП и пытался скрыться.

Позже нардеп Юрченко обвинил в нападении водителя, в которого сам врезался во Львове.

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