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09 липня 2021, 10:21 719

Нардеп Юрченко у Львові скоїв ДТП і намагався втекти

09 липня 2021, 10:21 719
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У Львові, виключений з фракції «Слуга народу», народний депутат Олександр Юрченко скоїв ДТП і спробував втекти з місця події

Як пише Regionews з посиланням на сюжет ТСН він заднім ходом виїжджав з платного паркування в центрі міста і вдарив авто стояло в пробці

Депутат на автомобілі "Форд Мустанг" хотів втекти з місця події, але не зміг, оскільки дорога була заблокована машинами.

Водій постраждалої іномарки почав знімати Юрченка, а той кинувся з кулаками і вирвав телефон.

Співробітники патрульної поліції, які прибули на місце ДТП, запідозрили, що Юрченко перебував у стані наркотичного сп'яніння, після чого повезли нардепа на огляд.

"Результат тесту це підтвердив", - йдеться в сюжеті.

Нагадаємо, що екс-колега Юрченка по фракції Олександр Дубинський звинувачував його в побитті людини. На початку грудня 2020 року в Києві побили самого Юрченко

Юрченко підозрюється в отриманні хабара. На тлі скандалу він був виключений з пропрезидентської фракції " Слуга народу"

наркотики ДТП поліція події депутат

 
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