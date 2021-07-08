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08 липня 2021, 18:52 1146

У Києві Тесла врізалася в маршрутку

08 липня 2021, 18:52 1146
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Фото УНН
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У Києві на вулиці Генерала Наумова Tesla влетіла у маршрутку. У результаті ДТП електрокар зім'яв і пробив бік маршрутного таксі

Про це повідомляє УНН, передає RegioNews.

Відомо, що водій маршрутного таксі рухався вздовж вулиці Корсунської. При повороті на вулицю Генерала Наумова відчув сильний удар у бік. Удару завдала Tesla, яка за словами водія маршрутного таксі, рухалася зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину, - йдеться в повідомленні.

У результаті ДТП автомобіль Tesla отримав серйозні ушкоджешння передньої частини машини, а у маршрутного таксі наскрізь пробитий бік.

За словами очевидців, на момент зіткнення в електрокарі знаходився тільки водій, а у маршрутному таксі окрім водія було ще троє пасажирів. Ніхто з учасників даного інциденту не постраждав.

Наразі на місці працюють правоохоронці, які з'ясовують всі обставини інциденту.

Як повідомлялося, учора на Франківщині автівка злетіла з дороги в обрив, четверо загиблих.

Київ ДТП порушення маршрутки аварія

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