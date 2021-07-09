Нардеп Юрченко звинуватив водія у нападі, у якого сам врізався у Львові
Народний депутат Олександр Юрченко, який 8 липня у центрі Львова скоїв ДТП, написав заяву про напад водієм, в якого сам і в’їхав
Про це ТСН повідомив постраждалий Всеволод Боровець, пише RegioNews.
За словами чоловіка, з самого ранку йому зателефонували з поліції й викликали на допит. Чи справді нардеп написав заяву на потерпілого у пресслужбі поліції поки що не кажуть.
Нагадаємо, у Львові, виключений з фракції "Слуга народу", народний депутат Олександр Юрченко скоїв ДТП і спробував втекти з місця події. Він заднім ходом виїжджав з платного паркування в центрі міста і вдарив авто, яке стояло у заторі.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Зміна очільника Прикарпаття: чому пішов Бойчук і хто така Онищук
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції