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09 липня 2021, 12:59 10

Нардеп Юрченко звинуватив водія у нападі, у якого сам врізався у Львові

09 липня 2021, 12:59 10
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Фото з відкритих джерел
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Народний депутат Олександр Юрченко, який 8 липня у центрі Львова скоїв ДТП, написав заяву про напад водієм, в якого сам і в’їхав

Про це ТСН повідомив постраждалий Всеволод Боровець, пише RegioNews.

За словами чоловіка, з самого ранку йому зателефонували з поліції й викликали на допит. Чи справді нардеп написав заяву на потерпілого у пресслужбі поліції поки що не кажуть.

Нагадаємо, у Львові, виключений з фракції "Слуга народу", народний депутат Олександр Юрченко скоїв ДТП і спробував втекти з місця події. Він заднім ходом виїжджав з платного паркування в центрі міста і вдарив авто, яке стояло у заторі.

Україна ДТП Львів нардеп Олександр Юрченко

 
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