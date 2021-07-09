Нардеп Юрченко звинуватив водія у нападі, у якого сам врізався у Львові

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Народний депутат Олександр Юрченко, який 8 липня у центрі Львова скоїв ДТП, написав заяву про напад водієм, в якого сам і в’їхав

Про це ТСН повідомив постраждалий Всеволод Боровець, пише RegioNews.

За словами чоловіка, з самого ранку йому зателефонували з поліції й викликали на допит. Чи справді нардеп написав заяву на потерпілого у пресслужбі поліції поки що не кажуть.

Нагадаємо, у Львові, виключений з фракції "Слуга народу", народний депутат Олександр Юрченко скоїв ДТП і спробував втекти з місця події. Він заднім ходом виїжджав з платного паркування в центрі міста і вдарив авто, яке стояло у заторі.