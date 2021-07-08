Стало відомо, коли Рада може ухвалити антикорупційну стратегію
Верховна Рада може ухвалити закон про засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки вже восени
Як повідомив перший заступник глави Верховної Ради Руслан Стефанчук, йдеться про законопроєкт №4135, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу партії "Слуга народу".
"Готовий до другого читання фундаментальний законопроєкт про засади державної антикорупційної політики. З огляду на кількість поправок, прогнозую, що десь восени Україна отримає свою антикорупційну стратегію. Тому що для цього є й політична воля, і розуміння, і загальна підтримка в суспільстві", - підкреслив Стефанчук.
Нагадаємо, нещодавно Арахамія розповів, як олігархи впливають на голосування у парламенті.
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