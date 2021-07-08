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08 липня 2021, 14:38 40

Стало відомо, коли Рада може ухвалити антикорупційну стратегію

08 липня 2021, 14:38 40
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Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада може ухвалити закон про засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки вже восени

Як повідомив перший заступник глави Верховної Ради Руслан Стефанчук, йдеться про законопроєкт №4135, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу партії "Слуга народу".

"Готовий до другого читання фундаментальний законопроєкт про засади державної антикорупційної політики. З огляду на кількість поправок, прогнозую, що десь восени Україна отримає свою антикорупційну стратегію. Тому що для цього є й політична воля, і розуміння, і загальна підтримка в суспільстві", - підкреслив Стефанчук.

Нагадаємо, нещодавно Арахамія розповів, як олігархи впливають на голосування у парламенті.

Україна Верховна Рада корупція нардеп парламент

 
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