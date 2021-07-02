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02 липня 2021, 19:21 275

Вітренко звернувся до суду за скасуванням припису НАЗК про розірвання з ним контракту Нафтогазом

02 липня 2021, 19:21 275
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Фото з відкритих джерел
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Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко просить Окружний адмінсуд міста Києва зупинити дію припису НАЗК від 1 липня голові наглядової ради НАК з вимогою припинити з ним контракт, а також - визнати припис протиправним і скасувати його

Про це повідомляє пресслужба суду, передає RegioNews.

До Окружного адміністративного суду міста Києва від Юрія Вітренка надійшли адміністративний позов та заява про його забезпечення.

Відповідачем зазначене Національне агентство з питань запобігання корупції, третіми особами - Кабінет Міністрів України та АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", - йдеться у повідомленні.

У заяві про забезпечення позову Вітренко, зокрема, просить ОАСК зупинити дію припису НАЗК від 1 липня 2021 року. Водночас, у позовній заяві він просить визнати протиправним та скасувати припис.

Наразі суд вирішує питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі, - заявили в суді.

Як повідомлялося, учора Вітренко заявив, що має намір судитися через новий припис НАЗК.

Перед цим 1 липня НАЗК направило голові наглядової ради Нафтогазу припис з вимогою розірвати контракт із Вітренком.

Раніше, 15 червня у НАЗК уже хотіли скасувати контракт "Нафтогазу" з Юрієм Вітренком. В Національному агентстві з питань запобігання корупції вважають, що розпорядження уряду про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз" має бути скасовано.

Але вже 18 червня ОАСК зупинив дію припису НАЗК про незаконність призначення Вітренка в "Нафтогаз”.

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