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24 червня 2021, 15:44 10

У Вітренка ще один радник - ексзаступник міністра енергетики Рябчин

24 червня 2021, 15:44 10
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Фото з відкритих джерел
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Олексій Рябчин призначений радником голови правління НАК "Нафтогаз України" з питань розвитку низьковуглецевих бізнесів та зеленого курсу ЄС

Про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій НАК, передає RegioNews.

Зазначається, що Рябчин буде допомагати з реалізацією корпоративної стратегії Групи Нафтогаз, яка передбачає, що майбутнє Нафтогазу базуватиметься на трьох бізнес-платформах: газовий бізнес, постачання кінцевим споживачам та низьковуглецеві бізнеси.

Він працюватиме над налагодженням сталої взаємодії з питань розвитку низьковуглецевих бізнесів та EU Green Deal з органами державної влади, міжнародними організаціями, представниками органів державної влади США та країн-членів ЄС, аналітичними центрами та засобами масової інформації, - додали в компанії.

Раніше Олексій Рябчин працював радником віце-прем’єрки з євроінтеграції та міністра захисту довкілля, заступником міністра енергетики та захисту довкілля України, очолював підкомітет з енергоефективності комітету ПЕК Верховної Ради України VIII скликання, був перемовником від України на кліматичному саміті ООН, працював в приватному бізнесі та брав участь в реалізації низки міжнародних ініціатив з низьковуглецевого розвитку, викладав у вітчизняних та закордонних університетах.

Як повідомлялося вчора, Вітренко узяв собі в радники ексзаступника голови "Укрнафти" Маврикія Калугіна.

Також стало відомо, коли у "Нафтогазі" можуть розглянути відсторонення Вітренка. Наглядова рада НАК "Нафтогаз" збереться на позачергове засідання 24 червня, під час якого може розглянути питання відсторонення голови правління компанії Юрія Вітренка.

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