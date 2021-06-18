ОАСК зупинив дію припису НАЗК про незаконність призначення Вітренка в "Нафтогаз”

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Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), у якому вимагалося від Кабміну звільнити голову правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, передає RegioNews.

Відомо, що заяву до ОАСК подав глава Кабміну Денис Шмигаль

Суд ухвалив... зупинити дію припису НАЗК до набрання законної сили рішення у справі за позовом прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Нацагенства”, - йдеться в повідомленні окружного адмінсуду.

В ОАСК додали, що відкрили провадження у справі за позовом Шмигаля до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо скасування припису .

Розгляд даної справи здійснюватиметься за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін. Судове засідання призначено на 29 червня”, - повідомила в суді.

Нагадаємо, 15 червня, видало припис про незаконність призначення Юрія Вітренка на посаду голови "Нафтогазу". Того ж дня стало відомо, що Вітренко піде до суду через припис НАЗК про незаконність його призначення.

Також Мін’юст заявив, що оскаржить припис НАЗК щодо скасування призначення Вітренка.

Згодом у "Нафтогазі" ініціювали відсторонення Вітренка через припис НАЗК.