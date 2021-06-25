"Нафтогаз" підвищив ціни на газ у липні майже на 10%

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Ціна на газ для побутових споживачів у липні від газопостачальної компанії "Нафтогаз" зросла до 13,13 гривні за кубометр. Дана ціна майже на 10% більша за ціну на газ у червні

Як передає RegioNews, про це повідомляється на сайті "Нафтогазу".

При цьому, ціна за газ у червні складала 11,94 грн за кубометр.

Зазначається, що підвищення ціни на газ стосується лише тих побутових споживачів, які знаходяться на місячному тарифному плані.

Споживачі, які обслуговуються на річному тарифі, як і раніше платитимуть 7,96 гривні за кубометр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кабміні вирішили припинити регулювання цін на газ для теплокомуненерго вже з 20 травня цього року. Підприємства теплокомуненерго тепер будуть укладати договори на постачання газу самостійно з будь-яким постачальником газу.

Раніше газовим компаніям заборонили брати з населення плату за зміну постачальника палива.