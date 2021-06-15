У НАЗК хочуть скасувати контракт "Нафтогазу" з Юрієм Вітренко

Фото: nazk.gov.ua

В Національному агентстві з питань запобігання корупції вважають, що розпорядження уряду про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз" має бути скасовано

Як передає RegioNews, про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков.

Так, в агентстві зазначають, що була порушена вимога закону "Про запобігання корупції", яка передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна приймати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу.

Таке обмеження діє не залежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення, повідомили в НАЗК. Вітренко, як відомо, до призначення головою правління НАК "Нафтогаз" був в.о. міністра енергетики.

"За результатами моніторингу встановлено порушення згаданої норми закону. Адже під час виконання повноважень заступника міністра (в.о. Міністра енергетики) в період із 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року Юрій Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК "Нафтогаз України", - зазначили в агентстві.

У НАЗК вимагають скасувати як незаконні пункти 8 та 9 розпорядження Уряду № 370-р, згідно з якими обрано та призначено Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України", підписано з ним контракт, а також вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України" як незаконного.

Нагадаємо, 17 липня виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив про завершення своєї роботи в компанії.

Раніше також повідомлялось, що Вітренко провів кадрові перестановки в "Нафтогазі" і призначив двох радників. Радниками глави НАК "Нафтогаз України" призначені Мирон Василик і Роман Супрун. Водночас Олена Осмоловська, Олена Зеркаль і Вадим Гламаздін залишили компанію.