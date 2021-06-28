"Амбіцій щодо публічної політики наразі у мене немає" - Вітренко про ймовірність поверення в уряд

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Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що поки не думає про повернення на роботу в Кабмін, за його словами, амбіцій щодо публічної політики наразі у нього немає

Про це Вітренко сказав в ефірі каналу "Україна 24", коментуючи можливість свого повернення на роботу в Кабмін, зокрема на посаду прем'єр-міністра, передає RegioNews.

Він заявив, що в нього "поки вистачає проблем на теперішній посаді - багато чого треба зробити на цій посаді, щоб показати результат, щоб робота ефективних менеджерів принесла користь для всіх українців".

Щодо роботи в уряді, то, по-перше, я там трохи попрацював, не можу сказати, що там медом намазано і хочеться туди повернутися. Люди, які йдуть на це, вони чесні й хочуть там щось напрацювати – це така певна Голгофа. Поки я про це не думаю, поки концентруюся на "Нафтогазі", – відповів він на питання, чи готовий він очолити уряд, наприклад, восени.

Також він додав, що поки йому "вистачає інших викликів".

Амбіцій щодо публічної політики наразі у мене немає. Я б для себе планував, що, можливо, років за 10 я в політику повернуся. Але поки мені вистачає інших викликів, – додав він.

Як повідомлялося 15 червня, у НАЗК хочуть скасувати контракт "Нафтогазу" з Юрієм Вітренком.

А вже 18 червня ОАСК зупинив дію припису НАЗК про незаконність призначення Вітренка в "Нафтогаз”.