Вітренко має намір судитися через новий припис НАЗК

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Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що припис Національного агентства з питань запобігання корупції щодо розірвання з ним контракту суперечить законодавству та буде оскаржений в суді

Таку заяву Вітренка цитує пресслужба "Нафтогазу", передає RegioNews.

Згідно із чинним законодавством, такого способу реагування НАЗК на порушення, як припис, не передбачено у разі застосування статей 26 та 67 Закону України "Про запобігання корупції". Законом України "Про запобігання корупції" у частині 2 статті 26 передбачено, що порушення встановленого пунктом 1 частини першої цієї статті в частині обмеження щодо укладення трудового договору (контракту) є підставою для припинення відповідного договору, - зазначив він.

Згідно з повідомленням, у разі виявлення порушень, передбачених частиною першою статті 26 закону "Про запобігання корупції", НАЗК має звернутися до суду для припинення трудового договору чи контракту та визнання правочину недійсним.

Чому НАЗК не звертається до суду для припинення відповідного контракту, а грається в політику і в чиїх інтересах це відбувається? Чому досі Нацагентство не реалізувало надане законом право на звернення до суду, а штампує приписи, умисно поглиблюючи конфлікт, автором якого є вони самі? - відреагував Вітренко на припис НАЗК.

Як повідомлялося, сьогодні НАЗК направило голові наглядової ради Нафтогазу припис з вимогою розірвати контракт із Вітренком.

Учора стало відомо, що в "Нафтогазі" перенесли розгляд питання про відсторонення Вітренка.

Раніше, 15 червня, повідомлялося, що в НАЗК хочуть скасувати контракт "Нафтогазу" з Юрієм Вітренком. В Національному агентстві з питань запобігання корупції вважають, що розпорядження уряду про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз" має бути скасовано.

18 червня ОАСК зупинив дію припису НАЗК про незаконність призначення Вітренка в "Нафтогаз”.