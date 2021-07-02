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02 июля 2021, 19:21 273

Витренко обратился в суд за отменой предписания НАПК о расторжении с ним контракта Нафтогазом

02 июля 2021, 19:21 273
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Фото из открытых источников
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Председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко просит Окружной админсуд города Киева приостановить действие предписания НАПК от 1 июля председателю наблюдательного совета НАК с требованием прекратить с ним контракт, а также - признать предписание противоправным и отменить его

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.

В Окружной административный суд города Киева от Юрия Витренко поступили административный иск и заявление о его обеспечении.

Ответчиком указано Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, третьими лицами - Кабинет Министров Украины и АО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

В заявлении об обеспечении иска Витренко, в частности, просит ОАСК остановить действие предписания НАПК от 1 июля 2021 года. В то же время, в исковом заявлении он просит признать противоправным и отменить предписание.

Сейчас суд решает вопрос наличия правовых оснований принятия мер по обеспечению иска и открытия производства по административному делу, - заявили в суде.

Как сообщалось, вчера Витренко заявил, что намерен судиться из-за нового предписания НАПК.

Перед этим 1 июля НАПК направило председателю наблюдательного совета Нафтогаза предписание с требованием расторгнуть контракт с Витренко.

Ранее, 15 июня в НАПК уже хотели отменить контракт "Нафтогаза" с Юрием Витренко. В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции считают, что распоряжение правительства о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз" должно быть отменено.

Но уже 18 июня ОАСК остановил действие предписания НАПК о незаконности назначения Витренко в ”Нафтогаз".

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