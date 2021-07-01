НАЗК направило голові наглядової ради Нафтогазу припис з вимогою розірвати контракт із Вітренком

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Національне агентство з питань запобігання корупції направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд з вимогою припинити контракт з головою правління компанії Юрієм Вітренком як незаконний

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайті НАЗК, де розміщено копію припису.

1 липня НАЗК направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України” Клер Споттісвуд. У приписі НАЗК вимагає припинити контракт № 1 з головою правління НАК "Нафтогаз України” як незаконний на підставі ч. 2 ст. 26 Закону України "Про запобігання корупції”, - повідомили у НАЗК.

Припис, як зазначається, був складений після ознайомлення НАЗК із поясненнями, наданими Кабміном до Окружного адміністративного суду міста Києва. У поясненнях КМУ вказав, що для припинення контракту необхідне рішення наглядової ради товариства.

Як повідомлялося вчора, у "Нафтогазі" перенесли розгляд питання про відсторонення Вітренка.

Нагадаємо, 15 червня Національне агентство з питань запобігання корупції видало припис про незаконність призначення Юрія Вітренка на посаду голови "Нафтогазу". Того ж дня стало відомо, що Вітренко піде до суду через припис НАЗК про незаконність його призначення.

Також Мін’юст заявив, що оскаржить припис НАЗК щодо скасування призначення Вітренка.

Згодом у "Нафтогазі" ініціювали відсторонення Вітренка через припис НАЗК.