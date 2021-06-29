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29 червня 2021, 12:09 13

НАЗК скерувало до суду протоколи на чотирьох нардепів

29 червня 2021, 12:09 13
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Фото: з відкритих джерел
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за два тижні склало та направило до суду 99 адміністративних протоколів, в тому числі й на чотирьох народних депутатів

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби НАЗК.

Так, за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено й направлено до суду протоколи стосовно таких депутатів:

  • Артема Нагаєвського, який двічі звернувся до МВС із депутатським зверненням, у якому порушувалось питання, що становило його приватний інтерес (2 протоколи);
  • Іллю Киву, який звернувся депутатським зверненням з питанням, що становило його приватний інтерес, до т.в.о. директора ДБР.

Крім того, на двох депутатів склали протоколи за отримання подарунків, які не входять у рамки закону. Так, Максим Гузенко обіймаючи посаду народного депутата, одержав у 2020 році від юридичної особи подарунок у вигляді комплексу послуг, вартість якого перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Водночас народний депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе обіймаючи посаду Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, отримала подарунок у вигляді послуги (авіапереліт), вартість якої перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Нагадаємо, нещодавно НАЗК направило до суду протокол щодо заступника Труханова.

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