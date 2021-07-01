Витренко намерен судиться из-за нового предписания НАПК
Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о расторжении с ним контракта противоречит законодательству и будет оспорено в суде
Такое заявление Витренко цитирует пресс-служба "Нафтогаза", передает RegioNews.
Согласно действующему законодательству, такого способа реагирования НАПК на нарушения, как предписание, не предусмотрено в случае применения статей 26 и 67 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Законом Украины "О предотвращении коррупции" в части 2 статьи 26 предусмотрено, что нарушение установленного пунктом 1 части первой настоящей статьи в части ограничения по заключению трудового договора (контракта) является основанием для прекращения соответствующего договора, - отметил он.
Согласно сообщению, в случае выявления нарушений, предусмотренных частью первой статьи 26 закона "О предотвращении коррупции", НАПК должно обратиться в суд для прекращения трудового договора или контракта и признания сделки недействительной.
Почему НАПК не обращается в суд для прекращения соответствующего контракта, а играет в политику и в чьих интересах это происходит? Почему до сих пор Нацагентство не реализовало предоставленное законом право на обращение в суд, а штампует предписания, умышленно углубляя конфликт, автором которого являются они сами? - отреагировал Витренко на предписание НАПК.
Как сообщалось, сегодня НАПК направило председателю наблюдательного совета Нафтогаза предписание с требованием расторгнуть контракт с Витренко.