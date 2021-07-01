Витренко намерен судиться из-за нового предписания НАПК

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Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о расторжении с ним контракта противоречит законодательству и будет оспорено в суде

Такое заявление Витренко цитирует пресс-служба "Нафтогаза", передает RegioNews.

Согласно действующему законодательству, такого способа реагирования НАПК на нарушения, как предписание, не предусмотрено в случае применения статей 26 и 67 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Законом Украины "О предотвращении коррупции" в части 2 статьи 26 предусмотрено, что нарушение установленного пунктом 1 части первой настоящей статьи в части ограничения по заключению трудового договора (контракта) является основанием для прекращения соответствующего договора, - отметил он.

Согласно сообщению, в случае выявления нарушений, предусмотренных частью первой статьи 26 закона "О предотвращении коррупции", НАПК должно обратиться в суд для прекращения трудового договора или контракта и признания сделки недействительной.

Почему НАПК не обращается в суд для прекращения соответствующего контракта, а играет в политику и в чьих интересах это происходит? Почему до сих пор Нацагентство не реализовало предоставленное законом право на обращение в суд, а штампует предписания, умышленно углубляя конфликт, автором которого являются они сами? - отреагировал Витренко на предписание НАПК.

Как сообщалось, сегодня НАПК направило председателю наблюдательного совета Нафтогаза предписание с требованием расторгнуть контракт с Витренко.

Вчера стало известно, что в "Нафтогазе" перенесли рассмотрение вопроса об отстранении Витренко.

Ранее, 15 июня, сообщалось, что в НАПК хотят отменить контракт "Нафтогаза" с Юрием Витренко. В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции считают, что распоряжение правительства о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз" должно быть отменено.

18 июня ОАСК остановил действие предписания НАПК о незаконности назначения Витренко в”Нафтогаз".